POL-RE: Verkehrsunfall in Herten-Süd mit einer verletzten Person

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel: Unbekannte Täter hebelten zwischen Freitagnachmittag und Freitagabend die Terassentür eines Wohnhauses auf der Alfredstraße auf. In der Wohnung wurden sämtliche Räume durchsucht. Erbeutet wurden unter anderem hochwertige Uhren und Handtaschen. Am Feldhof wurde am Freitagabend - gegen 19.30 Uhr - in ein Wohnhaus eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich ...

