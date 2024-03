Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall - Vier Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Am Nachmittag des 08.03.2024, gegen 12.18 Uhr, kam es in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall, bei dem die beiden Fahrzeugführer, ein 73-Jähriger und ein 45-Jähriger, sowie die weiteren Insassen, leicht verletzt wurden. Die beiden Autos kollidierten an der Kreuzung Sternstraße / Industriestraße. Die insgesamt vier Leichtverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt rund 80.000 Euro.

Zeugen, welche Angaben Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621-9632222 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell