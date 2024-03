POL-PPRP: Verdacht auf Tötungsdelikt in Frankenthal - 33-Jähriger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmittag (07.03.2024) kam es gegen 12:50 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße an der Einmündung zum Nordring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 56-jährigen Radfahrer und einem 40-jährigen Fahrer eines VW Passats. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Wer hat den Unfallhergang beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder ...

mehr