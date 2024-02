POL-PPWP: Unfallflucht im St.-Quentin-Ring

Kaiserslautern (ots) - Weil sie befürchtete, dass es zu einer Schlägerei kommen könnte, hat eine Frau am Mittwochnachmittag die Polizei in die Mühlstraße gerufen. Die Zeugin hatte gegen 14.30 Uhr beobachtet, wie ein Mann und ein Jugendlicher miteinander in Streit gerieten und der Junge mehrfach versuchte, seinen Gegenüber zu schlagen - was ihm aber nicht gelang. Als eine Streife wenig später vor Ort ankam, konnten ...

mehr