POL-PPWP: Wer hat den Jugendlichen gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Weil sie befürchtete, dass es zu einer Schlägerei kommen könnte, hat eine Frau am Mittwochnachmittag die Polizei in die Mühlstraße gerufen. Die Zeugin hatte gegen 14.30 Uhr beobachtet, wie ein Mann und ein Jugendlicher miteinander in Streit gerieten und der Junge mehrfach versuchte, seinen Gegenüber zu schlagen - was ihm aber nicht gelang.

Als eine Streife wenig später vor Ort ankam, konnten die Beamten nur noch den mutmaßlichen Geschädigten ausfindig machen. Wie der 56-Jährige berichtete, war er von dem unbekannten Jugendlichen vermutlich absichtlich angerempelt und beleidigt worden. Als er ihn daraufhin zur Rede stellen wollte, habe der Junge nach ihm geschlagen - er konnte aber ausweichen.

Von dem Täter ist nur bekannt, dass er etwa 14 Jahre alt, dunkelhaarig und in Begleitung eines etwa gleichaltrigen Mädchens war. Zeugen, die ebenfalls die Szene beobachtet haben und Hinweise auf den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

