POL-PPWP: Schwerverletzter Mann gefunden

Kaiserslautern (ots) - Ein Mitarbeiter eines Logistikunternehmens parkte am Dienstag, gegen 6 Uhr, seinen BMW auf dem Firmenparkplatz in der Von-Miller-Straße. Als er nach der Arbeit um 15 Uhr wieder an seinen Pkw kam, bemerkte er an der rechten Fahrzeugseite einen frischen Streifschaden. Vermutlich wurde der SUV durch ein daneben parkendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt, ohne sich um ...

mehr