POL-PPWP: Tritte beschädigen Autos

Kaiserslautern (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte am Dienstag im Stadtteil Kotten zwei Pkw. Gegen 19:30 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei, da sie einen Mann beobachtet hatten, der gegen geparkte Autos trat. Als die Polizei eintraf, war der Mann jedoch schon geflüchtet. Die Beamten stellten in der Schützenstraße einen beschädigten Mercedes fest und in der Sedanstraße einen beschädigten Kia. Beide waren am rechten Außenspiegel demoliert. Den Schaden schätzen die Beamten insgesamt auf etwa 100 Euro. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen schlanken Mann, der einen schwarzen Kapuzenpullover und eine Jogginghose trug, gehandelt haben. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |pet

