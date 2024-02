Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Wohnungseinbruch + Dreister Fahrraddieb + Drogen- und Alkoholfahrten + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Wohnungseinbruch

Die Tür einer Wohnung in der Max-Reger-Straße hebelte ein Unbekannter am Donnerstag (22.2.2024) auf und gelangte so in die Wohnräume. In der Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, durchsuchte er alle Räume. Ob er etwas mitnahm, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Einbruch fand irgendwann in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 18 Uhr statt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Grünberg: Dreister Fahrraddieb

Ein Unbekannter klaute am Donnerstag (22.2.2024) ein E-Bike. Der Dieb ging dazu gezielt in den Hinterhof eines Fahrradgeschäfts in der Straße Neustadt. Gegen 15.15 Uhr schnappte er sich ein erst wenige Minuten zuvor abgestelltes, blaues Rad im Wert von 4.500 Euro und radelte davon. Der Ladeninhaber bemerkte dies aber sofort und verfolgte den Dieb. Dieser ließ das Rad daraufhin zurück und rannte in Richtung Brunnental davon.

Den männlichen Dieb schätzt der Zeuge als etwa 50 - 60 Jahre alt ein. Er hatte auffallend dichte, graue Haare und eine hohe Stirn.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Fahrraddiebes machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Wettenberg/Gießen: Drogen- und Alkoholfahrten

Bei stationären Verkehrskontrollstellen der Polizeistation Gießen Nord mussten die Kontrollierenden mehrere Verstöße feststellen. Am Donnerstagabend (22.2.2024) richteten die Beamten eine erste Kontrollstelle in Krofdorf-Gleiberg ein. In der Wetzlarer Straße kontrollierten sie dabei einen Renault-Fahrer. Durchgeführte Tests erhärteten den Verdacht, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß. Ein ebenfalls angehaltener, 41-jähriger Fahrer eines Fords hatte neben eingeräumtem Marihuanakonsum auch noch Alkohol getrunken. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,79 Promille. Die Fahrten waren beendet, beide Fahrer mussten mit zur Dienststelle.

Im späteren Verlauf richteten die Beamten eine weitere Kontrollstelle in der Rodheimer Straße in Gießen ein. Am frühen Freitagmorgen stoppten sie gegen 2 Uhr einen Fiat. Bei dessen 21-jährigem Fahrer besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war. Zudem fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana bei ihm auf. In der Westanlage hielten die Beamten gegen 4 Uhr einen Mercedes an. Auch dessen Fahrer hatte mutmaßlich Drogen konsumiert. Ein Vortest reagierte positiv auf Kokain.

Auch für die beiden Fahrer war die Fahrt beendet, sie mussten die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Fahrer wieder entlassen.

Gießen: Skoda angefahren

Auf dem Parkplatz einer Schule in der Wetzsteinstraße parkte die Fahrerin eines Skodas am Donnerstag (15.2.2024) gegen 16 Uhr. Als sie am nächsten Tag gegen 13.30 Uhr zu ihrem grauen Octavia zurückkam, musste sie einen frischen Unfallschaden an der Fahrzeugfront feststellen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war demnach gegen den Skoda gefahren und im Anschluss geflüchtet, ohne sich um den Schaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord suchen Zeugen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Jeep gesucht

Am Stolzenmorgen kam es am Donnerstag (15.2.2024) nach Zeugenangaben zu einer Unfallflucht. Gegen 13.50 Uhr soll ein Jeep mit ukrainischer Zulassung gegen einen BMW gestoßen sein. Der schwarze 3er stand auf einem Mitarbeiterparkplatz in Höhe der Hausnummer 7. Der Jeep soll den BMW hinten berührt und dabei einen geringen Schaden verursacht haben.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise zum verursachenden Jeep geben? Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell