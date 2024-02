Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbruch in Jugendzentrum - Zeugen gesucht + Verdacht der Bedrohung - Zeugen gesucht + Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß + Kennzeichen gestohlen + Unfallflucht

Gießen (ots)

Laubach: Einbruch in Jugendzentrum - Zeugen gesucht

Das Jugendzentrum in der Andree Allee war das Ziel eines Einbrechers. Im Zeitraum zwischen Dienstag (20.2.2024), 22.30 Uhr und Mittwoch, 20.20 Uhr hebelte der Unbekannte die Eingangstür auf. Zuvor war er offenbar über einen Zaun gestiegen und so auf das Gelände gelangt. Im Inneren verursachte er einen Schaden im vierstelligen Bereich, nahm aber nach derzeitigen Erkenntnissen nichts mit. Im Anschluss flüchtete er unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat am Jugendzentrum etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lich: Verdacht der Bedrohung - Zeugen gesucht

Am Anfang stehen die Ermittlungen zu einem mutmaßlichen Vorfall in Nieder-Bessingen. Nach Angaben eines Beteiligten wurde dieser durch vier unbekannte Männer bedrängt. Weiter forderten sie seinen Angaben zufolge Geld und drohten dem Mann. Er wurde leicht verletzt. Der Vorfall soll sich am Dienstag (20.2.2024) gegen 12 Uhr im Bereich der Straße sowie innerhalb einer Wohnung abgespielt haben.

Die Ermittler fragen: Wer hat am Dienstag vier Männer (einer dabei auffällig groß), die alle maskiert gewesen sein sollen, in der Erlesbergstraße oder dem näheren Umfeld bemerkt? Sind dort andere Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lich/L3053: Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Vier leicht verletzte Personen, Verkehrsbehinderungen sowie ca. 40.000 Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 3053 bei Lich.

Gegen 7.30 Uhr fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen ein Taxifahrer mit seinem VW auf der Landstraße aus Lich in Richtung der Autobahnauffahrt der A 45 (Münzenberg). Der 61-jährige Taxifahrer beförderte zwei Fahrgäste.

Ihm entgegen kam ein Mercedes, am Steuer der A-Klasse saß eine 32-jährige Frau aus dem Wetteraukreis.

Im Bereich der Auffahrt kam es, mutmaßlich beim Abbiegen des Taxis, zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei erlitten alle vier Personen (bei den Fahrgästen handelt es sich um eine 32-Jährige aus Lich sowie ein 14-jähriger Hungener) leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Die Fahrzeuge erlitten jeweils einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Bis etwa 8.45 Uhr kam es aufgrund des Einsatzes zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizeistation Grünberg sucht Unfallzeugen und bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06401/91430.

Reiskirchen: Kennzeichen gestohlen

In der Endersstraße entwendete ein Unbekannter beide Kennzeichenschilder von einem geparkten Fiat. An dem Auto hingen die amtlichen Kennzeichen GI-E 1853 E. Der Dieb schlug im Zeitraum zwischen Dienstag (20.2.2024), 19.30 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr zu.

Die Polizeistation Grünberg sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Telefonnummer 06401/91430.

Gießen: Dunkles Fahrzeug gesucht

Der Fahrer eines VW parkte sein Fahrzeug am Mittwoch (21.2.2024) in der Straße Nahrungsberg. Der Touran stand in Höhe der Hausnummer 10 am Fahrbahnrand. In der Zeit zwischen 13.35 Uhr 21.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den VW am Heck, vermutlich beim Parkvorgang. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich beim verursachenden Fahrzeug um eines mit dunkler Farbe handeln.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd suchen Zeugen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Pierre Gath

Pressesprecher

