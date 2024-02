Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Lich: Reizgas an Schule versprüht? Zeugen gesucht

Gießen (ots)

Am Donnerstagmittag (22.2.2024) kam es zu einem größeren Einsatz in der Erich-Kästner-Straße in Lich.

Gegen 12 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über einen unklaren Geruch an der dortigen Anna-Freud-Schule.

Umgehend fuhr ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst, zusammen mit mehreren Polizeistreifen, zum Einsatzort. Bei Eintreffen stellte sich heraus, dass 17 Personen leicht verletzt wurden, sie klagten über Atemwegsreizungen.

Die Feuerwehr führte mehrere Messungen durch, eine Ursache konnte dabei nicht ausgemacht werden. Der betroffene Bereich konnte anschließend wieder freigegeben werden.

Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten vor Ort. Bei den Verletzten handelt es sich um zwei Erwachsene und fünfzehn Schülerinnen und Schüler. Eine Erwachsene sowie eine 14-Jährige und ein 15-Jähriger wurden zur Überwachung in Krankenhäuser eingeliefert.

Nach derzeitigen Erkenntnissen schließt die Polizei nicht aus, dass versprühtes Reizgas die Ursache der Verletzungen sein könnte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Am Einsatzort kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 06401/91430 an die Polizeistation Grünberg zu wenden.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell