POL-GI: Heuchelheim: Kripo stellt über 37 Kilogramm Drogen sicher - Untersuchungshaft

Gießen (ots) - Gießen: Einbruch in Gaststätte Eine Gaststätte im Läufertsröder Weg war am Mittwoch (21.2.2024) das Ziel eines Einbrechers. Der Unbekannte warf eine Scheibe der Gaststätte ein und gelangte so in den Innenraum. Dort klaute er die Kasse und flüchtete unerkannt damit. Er verursachte einen Schaden von mehreren Hundert Euro an der Glasscheibe. Die ...

