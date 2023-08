Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt+++

Oldenburg (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15:05 Uhr, kommt es auf der Saterlandstraße in der Gemeinde Apen zu einem schwerem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Ein 29jähriger Mann aus Barßel befährt mit seinem Motorrad die Straße in Richtung Nordloh und gerät in einer langgezogenen Rechtskurve aus unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidiert er ungebremst frontal mit dem PKW einer 49jährigen Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Apen, die in Richtung Augustfehn fährt. Der Motorradfahrer wird auf die Front des PKW aufgeladen, wo er lebensgefährlich verletzt liegen bleibt. Die PKW-Fahrerin wird durch den Zusammenstoß und die ausgelösten Airbags ebenfalls schwer verletzt. Während die Aperin in das Klinikzentrum Westerstede verbracht wird, fliegt ein hinzugerufener Rettungshubschrauber den Motorradfahrer in ein Klinikum nach Bremen. Beide Fahrzeug werden totalbeschädigt, der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge sowie der notwendigen Aufreinigung wird die Straße durch die Feuerwehr Nordloh-Tange für knapp drei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell