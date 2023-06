Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Unfallflucht - Radfahrer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht, der sich am Mittwoch, 28. Juni, um 7.40 Uhr in Rheindahlen zugetragen hat. Dabei hat ein 40-jähriger Fahrradfahrer Verletzungen erlitten, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten.

Laut eigenen Angaben befand sich der Radfahrer auf der Straße An den Flachsgruben und beabsichtigte, von dort in die Dahlener Heide abzubiegen. Dabei habe ihn ein Pkw überholt und so dicht vor ihm wieder eingeschert, dass der 40-Jährige zur Vermeidung eines Zusammenstoßes ausweichen musste. Hierbei kam er zu Fall und zog sich Verletzungen zu.

Bei dem Fahrzeug, das ihn überholt hatte, soll es sich um einen schwarzen SUV handeln. Die Person am Steuer setzte ihre Fahrt in Richtung Gladbacher Straße fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise zur Identität der geflüchteten Person geben können, sich unter der 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell