POL-MG: Polizei stellt vierköpfige Diebesbande

In der Nacht zu Donnerstag, 29. Juni, hat die Polizei im Stadtteil Bonnenbroich-Geneicken drei Männer und eine Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, an der Dohler Straße und an der Memelstraße Gegenstände aus mehreren geparkten Autos gestohlen zu haben.

Ein Anwohner meldete sich um 2.15 Uhr bei der Polizeileitstelle und schilderte, dass er soeben die vier Personen dabei beobachtet hatte, wie sie sich verdächtig an Autos zu schaffen machten. Sofort leitete die Polizei Fahndungsmaßahmen ein und traf an der Hermann-Löns-Straße die Beschriebenen an. Bei ihnen handelt es sich um drei Männer im Alter von 34, 45 und 25 Jahren sowie eine 23-jährige Frau. Die Polizisten fanden bei ihnen eine Vielzahl an Gegenständen, bei denen es sich mutmaßlich um Diebesgut handelt. Sie nahmen die Bande daraufhin vorläufig fest.

Mangels Haftgründen wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie Vernehmungen durch Kriminalbeamte wieder entlassen. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls.

Die Polizei hat eine große Anzahl an Gegenständen sichergestellt, bei denen es sich um Diebesgut handeln dürfte. Sie bittet Fahrzeugbesitzer, die ihr Auto in dem Bereich geparkt hatten, und einen Diebstahl daraus feststellen, sich unter 02161-2912127 zu melden. (jn)

