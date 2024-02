POL-PPWP: Wegen Bremsung vom Sitz gerutscht

Kaiserslautern (ots) - Ein unbekannter Täter beschädigte am Dienstag im Stadtteil Kotten zwei Pkw. Gegen 19:30 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei, da sie einen Mann beobachtet hatten, der gegen geparkte Autos trat. Als die Polizei eintraf, war der Mann jedoch schon geflüchtet. Die Beamten stellten in der Schützenstraße einen beschädigten Mercedes fest und in der Sedanstraße einen beschädigten Kia. Beide ...

