Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung in Sande - Polizei Jever sucht Zeugen

Sande (ots)

Am gestrigen Tag erhielt die Polizei in Jever Kenntnis von einer Körperverletzung, die sich gegen 13:55 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs in der Straße Oldenburger Damm/Weserstraße in Sande ereignet haben soll. Das Opfer, ein 23-jähriger Vareler, erklärte, dass es sich im Zuge der Demonstration mit seinem Traktor im Kreisverkehr befunden habe. Ein unbekannter Fahrzeugführer habe mit seinem Pkw zwischen den beiden Kreiseln des Oldenburger Damms blockadebedingt gestanden, sei daraufhin ausgestiegen und an das Opfer herangetreten. Anschließend sei der Mann am Traktor hochgestiegen, habe das Opfer ins Gesicht geschlagen und sei anschließend mit seinem Pkw in Richtung Sander Berge gefahren. Der flüchtige unbekannte Fahrzeugführer wird laut Zeugenaussagen wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 30 Jahre alt - ca 200 cm groß - normale Statur, kein Bart, keine Brille - bekleidet mit einem Hoodie in der Farbe olivgrün - Fahrzeugführer eines schwarzen Pkw der Marke VW Golf aus dem Zulassungsbezirk Wilhelmshaven Das Opfer blieb augenscheinlich unverletzt. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell