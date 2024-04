Polizei Hagen

POL-HA: 18-jähriger wirft Messer vor Polizeibeamten in Gebüsch und verhält sich aggressiv

Hagen-Helfe (ots)

Polizeibeamte nahmen in der Nacht auf Montag (01.04.2024) in Helfe einen 18-jährigen Mann in Gewahrsam, der sich aggressiv verhielt und zuvor ein Messer in ein Gebüsch geworfen hatte. Gegen 00.40 Uhr meldeten Anwohner der Straße Am Bügel eine Ruhestörung auf dem Gelände der dortigen Schule. Als die Polizeibeamten dort eintrafen, liefen mehrere Personen weg. Ein 18-Jähriger warf dabei ein Einhandmesser in ein Gebüsch und wurde anschließend durch die Polizisten gestellt. Der alkoholisierte Mann zeigte sich den Beamten gegenüber verbal aggressiv und bäumte sich immer wieder vor ihnen auf. Da er sich nicht beruhigen ließ, legten sie ihm Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,92 Promille an. Wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz leiteten die Polizeibeamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Das Messer stellten sie sicher. (sen)

