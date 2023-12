BPOLI L: Körperverletzung, Beleidigung und Hitlergruß

Leipzig (ots) - Diebstahl führt unmittelbar hinter Gitter Am 1.12.2023 führte der Diebstahl von Drogeriewaren am Hauptbahnhof in Leipzig einen 44-Jährigen direkt in Haft. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Das Amtsgericht Leipzig hatte ihn im Juli 2022 wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, von der ...

