Polizei Hagen

POL-HA: Nach versuchtem Raub und Widerstand festgenommen und in Justizvollzugsanstalt gebracht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Sonntag (31.03.) versuchte ein 23-Jähriger einer Frau gegen 15 Uhr am Wilhelmsplatz ihr Handy aus der Hand zu reißen. Der Mann zog dabei mehrfach am Arm der Hagenerin. Es gelang ihm nicht das Smartphone an sich zu bringen, das Display des Gerätes wurde bei dem Vorfall jedoch beschädigt. Im Anschluss an den versuchten Raub beschädigte der polizeibekannte Mann jedoch ein Motorrad. Eine Streifenwagenbesatzung führte einen freiwilligen Atemalkoholtest mit dem 23-Jährigen durch. Das Gerät zeigte über 1,9 Promille an. Als die Polizisten den Mann vorläufig festnahmen und in das Gewahrsam brachten, sperrte er sich massiv. Er zeigte den Beamten den Mittelfinger und trat wild um sich. Auch während der Fahrt war der 23-Jährige stark aggressiv. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Raubes, Sachbeschädigung, Beleidigung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wurde am Montag (01.04.) einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. (arn)

