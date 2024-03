Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Garage

Rosenheim (ots)

Durch bisher unbekannte Täter wurde im Zeitraum 14.03.2024, 00:30 bis 06:00 Uhr das Garagentor eines Hauses in der Straße "Im Eichsfeld" in Rosenheim aufgeschoben und ein E-Scooter mit Sitzauflage, sowie ein Militärrucksack entwendet. Das Tor wurde hierbei nicht beschädigt. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell