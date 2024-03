PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Gefährliche Körperverletzung +++ Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung +++ Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus PKW +++ Versuchter Einbruchsdiebstahl +++ Unfälle mit Personenschaden +++

Limburg (ots)

1.Gefährliche Körperverletzung durch Reizgas Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Grabenstraße Tatzeit: Freitag, 29.03.2024, 00:36 Uhr

Sachverhalt:

Am Freitag, 29.03.2024 um 00:36 Uhr sprühte ein bislang unbekannter Täter, nach zunächst verbalen Streitigkeiten, mit Reizgas. Hierdurch erleiden vier Geschädigte im Alter von 21 - 29 Jahren Schmerzen durch Reizungen und Rötungen im Gesicht. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Westeuropäischer Phänotyp, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,70m groß, kurze blonde Haare an den Seiten rasiert, trug eine dunkle karierte Jacke. Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

2.Bedrohung, Körperverletzung, Beleidigung Tatort: 65549 Limburg an der Lahn, Bahnhofsplatz Tatzeit: Donnerstag, 28.03.2024, 18:35 Uhr

Sachverhalt:

Am Donnerstag, 28.03.2024 um 18:35 Uhr kam es zum Zusammentreffen von zwei Gruppen von Jugendlichen im Bereich des Bahnhofsplatz Limburg. Bereits im Vorfeld bedrohte ein 17-Jähriger Täter aus einer der Gruppen eine 15-jährige Geschädigte aus der anderen Gruppe. Das Aufeinandertreffen nutzte nun der 13-jährige Bruder des Beschuldigten um einen 17-jährigen Begleiter der Geschädigten ins Gesicht zu schlagen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme beleidigte der 13-Jährige massiv die eingesetzten Beamten. Die beiden Brüder wurden zur Polizeistation Limburg sistiert um ihre Personalien festzustellen. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie in die Obhut ihrer Familie übergeben.

3.Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus PKW Tatort: 65555 Limburg-Offheim, Am Dreschplatz Tatzeit: Donnerstag, 28.03.2024, 23:00 Uhr - Freitag,29.03.2024, 08:45 Uhr

Sachverhalt:

In der Nacht vom Donnerstag, 28.03.2024 auf Freitag, 29.03.2024 schlugen unbekannte Täter in der Straße Am Dreschplatz in Limburg-Offheim die hintere Scheibe eines Firmenfahrzeugs ein und entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

4.Versuchter Einbruchsdiebstahl in Cabrio Tatort: 65604 Elz, Langgasse Tatzeit: Donnerstag, 28.03.2024, 20:00 Uhr - Freitag, 29.03.2024, 08:30 Uhr

Sachverhalt:

In der Nacht vom Donnerstag, 28.03.2024 auf Freitag, 29.03.2024 verschaffte sich ein unbekannter Täter mittels eines Hebelwerkzeugs Zugang zu einer Garage in der Langgasse in Elz. Im weiteren Verlauf schneidet der Täter das Cabrio-Stoffverdeck des Geschädigten auf. Aus dem Fahrzeuginnenraum wird offensichtlich nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

5.Unfall mit Personenschaden in Hadamar

Tatort: 65589 Hadamar, Mainzer Landstraße 105 Tatzeit: Donnerstag, 28.03.2024, 20:40 Uhr

Sachverhalt:

Der 30-jährige Fahrer eines PKW VW befuhr die Mainzer Landstraße aus Elz kommend in Fahrtrichtung Hadamar Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 105 überquerte eine 39-jährige Fußgängerin die Mainzer Landstraße vom Friedhofsweg kommend in Laufrichtung Flurstraße. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, bei dem die Fußgängerin schwer verletzt wurde. Sie wurde zur medizinischen Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000EUR.

6.Gefährliches Fahrmanöver führt zu Verletzten Tatort: B49 in FR Limburg, Höhe der Abfahrt Weilburg Unfallzeit: Donnerstag, 28.03.2024, 15:05 Uhr

Sachverhalt:

Am Donnerstagnachmittag befuhren zwei Fahrzeugführerinnen mit ihren PKW die B49 aus Richtung Gießen in Richtung Limburg. Da sich beide scheinbar an der Fahrweise der Anderen störten, kam es in Höhe der Abfahrt Weilburg zu einem gefährlichen Fahrmanöver, bei dem die 66-Jährige Fahrzeugführerin aus Waldbrunn dem vorausfahrenden Fahrzeug sehr dicht auffuhr. Die vorausfahrende 49-jährige Fahrzeugführerin aus Limburg nahm dies zum Anlass, ohne ersichtlichen Grund stark zu Bremsen, sodass es zum Auffahrunfall kam. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Gegen die Beteiligten wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Weilburg unter 06471 93860 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell