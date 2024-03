PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Schmuck bei Einbruch entwendet +++ Drei Diebe beobachtet +++ Drei geparkte Pkw beschädigt +++ Verfassungswidriges Graffiti gesprüht

Limburg (ots)

1. Schmuck bei Einbruch entwendet, Limburg, Ste.-Foy-Straße, Mittwoch, 27.03.2024, 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag kam es in Limburg zu einem Einbruch. Die Polizei fahndet nach drei verdächtigen Mädchen. Am Mittwochnachmittag wurde der Einbruch in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss in der Ste.-Foy-Straße festgestellt. Zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr hatten Unbekannte die Wohnungstür aufgehebelt und anschließend die dahinterliegenden Räume durchsucht. Mit Schmuck, Bargeld und einer Jacke im Gepäck waren sie anschließend geflüchtet. Am Mittwochnachmittag wurden drei jugendliche Mädchen beim Verlassen des Hauses beobachtet, welche im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Alle waren etwa 14 bis 16 Jahre alt und zwischen 1,60 m und 1,65 m groß. Mindestens eine trug eine schwarze Daunenjacke und Jeans.

Weitere Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

2. Drei Diebe beobachtet, Limburg-Linter, Mainzer Straße, Mittwoch, 27.03.2024, 23:00 Uhr

(fh)Am späten Mittwochabend machten sich drei Diebe in Limburg-Linter an einem geparkten Pkw zu schaffen und stahlen AirPods daraus. Gegen 23:00 Uhr ertappte eine Anwohnerin aus der Mainzer Straße drei junge Männer, die einen geparkten Chevrolet geöffnet und soeben ein paar Apple AirPods samt Ladecase daraus an sich genommen hatten. Die über ihre Entdeckung sichtlich aufgeschreckten Diebe ergriffen die Flucht in Richtung Limburg, verloren dabei jedoch die beiden Kopfhörer. Das Case behielten sie. Einer der Diebe flüchtete auf einem E-Scooter.

Alle drei sollen 14 bis 23 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer sprach in einer ausländischen Sprache, ein anderer trug eine Tüte in der Hand.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Drei geparkte Pkw beschädigt, Bad Camberg-Würges, Erzgebirgstraße, Dienstag, 26.03.2024 bis Mittwoch, 27.03.2024

(fh)Im Bad Camberger Stadtteil Würges hat ein Vandale in der Nacht zum Mittwoch mehrere Fahrzeuge beschädigt. Gleich drei in der Erzgebirgstraße abgestellte Pkw, ein Renault, ein Opel und ein BMW, wiesen am Mittwoch Beschädigungen in Form von Kratzern auf. Ein Unbekannter war offenbar zur Nachtzeit durch die besagte Straße gezogen und hatte die drei Fahrzeuge mit einem Gegenstand zerkratzt. Der verursachte Schaden wird auf knapp 7.500 Euro geschätzt.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Verfassungswidriges Graffiti gesprüht, Limburg, Breslauer Straße, Bis Mittwoch, 27.03.2024

(fh)In Limburg wurde am Mittwoch ein Graffiti in Form eines verfassungswidrigen Symbols festgestellt. Unbekannte hatten dieses zu einem unbekannten Zeitpunkt mit schwarzerFarbe auf das Gartentor eines Grundstücks in der Breslauer Straße gesprüht und waren anschließend geflüchtet. Hinweise zu den Verursachern liegen bislang noch nicht vor, daher bittet das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei in Limburg Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

