POL-LM: Junge leistet bei Kontrollen "Sicheres Limburg" Widerstand +++ Mehrere Garagen und Gartenhütten aufgebrochen +++ Grabstatue gestohlen +++ Bei Zusammenstoß auf Kreuzung verletzt

Limburg (ots)

1. Junge leistet bei Kontrollen "Sicheres Limburg" Widerstand, Limburg, Bahnhofsplatz / Graupfortstraße, Dienstag, 26.03.2024, 20:10 Uhr

(fh)Am Dienstagabend führten mehrere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte Kontrollen im Rahmen des Aktionsprogramms "Sicheres Limburg" durch. Hierbei kam es von einem 13-Jährigen zu einer Widerstandshandlung sowie Beleidigungen und Drohungen zum Nachteil von Polizeibeamten. Während der Maßnahmen, bei denen auch die Bundespolizei unterstützte, wurden gegen 20:00 Uhr unweit des Bahnhofs in der Graupfortenstraße mehrere Personen, darunter der 13-Jährige, kontrolliert. Der Junge machte fortwährend durch sein aggressives Verhalten auf sich aufmerksam, wollte seine korrekten Personalien nicht angeben und störte die Maßnahme. Als er nach mehrmaligen Ermahnungen sich immer aggressiver gegenüber den Polizeibeamten zeigte, mussten ihm die Polizisten Handschellen anlegen. Dabei zog er seine Hände weg und sperrte sich vehement. Es gelang den Beamten letztlich, die Hände des Jungen auf den Rücken zu bringen und ihn zu fesseln. Während der Festnahme wurde er leicht verletzt. Dies nahm er zum Anlass, um die eingesetzten Polizisten aufs übelste zu beleidigen und zu bedrohen. Der 13-Jährige musste die Beamten anschließend zur Polizeistation begleiten, wo seine Personalien und sein Alter geklärt werden konnten. Auf eine ärztliche Untersuchung verzichtete er, sodass er im Anschluss in die Obhut von Familienangehörigen übergeben wurde. Der Sachverhalt wird dem zuständigen Jugendamt zur Kenntnis gegeben.

2. Mehrere Garagen und Gartenhütten aufgebrochen, Dornburg-Wilsenroth, Im Aal, Montag, 25.03.2024, 20:00 Uhr bis Dienstag, 26.03.2024, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag sind Diebe durch eine Straße in Dornburg-Wilsenroth gezogen und haben dabei Garagen sowie Gartenhäuser aufgebrochen. Im Laufe des Dienstags meldeten sich gleich vier Bewohnerinnen und Bewohner der Straße "Im Aal" bei der Polizei, dass sie allesamt bestohlen worden seien. Aus zwei Garagen fehlten ein hochwertiges Fahrrad der Marke Feld Nine sowie ein Komplettsatz Reifen samt Aluminiumfelgen. Aus zwei Gartenhütten von benachbarten Grundstücken hatten die Unbekannten Werkzeug und ein weiteres hochwertiges Fahrrad, ein E-Bike der Marke "Focus", an sich genommen und waren anschließend mit ihrer gesamten Beute unerkannt geflüchtet. Der Wert der entwendeten Gegenstände summiert sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Grabstatue gestohlen,

Limburg-Ahlbach, Friedhofstraße, Samstag, 23.03.2024, bis Dienstag, 26.03.2024

(fh)Zwischen Samstag und Dienstag haben Grabräuber in Limburg-Ahlbach zugeschlagen und vom dortigen Friedhof eine etwa einen Meter hohe kupferne "Mutter Gottes Statue" gestohlen. Der Wert wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

4. Bei Zusammenstoß auf Kreuzung verletzt, Löhnberg, Obertorstraße / Wetzlarer Straße, Dienstag, 26.03.2024, 13:30 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag ereignete sich in einem Kreuzungsbereich in Löhnberg ein Verkehrsunfall in Folge eines Vorfahrtverstoßes. Ein Beteiligter musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Um 13:30 Uhr befuhr ein 71-Jähriger VW-Fahrer die Wetzlarer Straße und beabsichtigte an einer Kreuzung in die Obertorstraße abzubiegen. An dieser Kreuzung, bei der die Vorfahrt mittels Stopp-Schild geregelt ist, übersah der Senior einen auf der Obertorstraße befindlichen Ford Fiesta eines 76-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der Ältere verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden, in den auch ein beschädigtes Verkehrsschild einfließt, schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro.

