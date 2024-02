POL-NOM: Pkw unter Drogeneinfluss geführt

Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37589 Kalefeld, Dögerode, Dögeroder Straße, dortiges Bauerhaus. Zeit: Mittwoch,07.Feb. 2024, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 08.02.24,15:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft versuchte gewaltsam in das Bauerhaus an der Dögeroder Str. einzudringen. Vermutlich wurde der/die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört. Anwohner aus Dögerode werden gebeten, sachdienliche Hinweise auf ...

