Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Wechsel in der Direktion Kriminalität: Daniel Vogel übernimmt die Leitung

Kreis Höxter (ots)

Die Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Höxter hat einen neuen Leiter: Kriminalrat Daniel Vogel hat die Aufgabe von Kriminaloberrat Peter Hentschel übernommen. Behördenleiter Landrat Michael Stickeln und der Abteilungsleiter Polizei, Polizeidirektor Christian Brenski, begrüßten ihn in Höxter.

Daniel Vogel kam im Jahr 2009 zur Polizei NRW und hat in seiner beruflichen Laufbahn viele Bereiche und Ebenen des Polizeiwesens in der Praxis kennenlernen können. Von der Einsatzhundertschaft bis hin zu einer Praxisphase im Innenministerium war einiges dabei. "Das hilft einem sehr, ein Gesamtbild zu bekommen", findet der 36-Jährige.

Begonnen hat er im Rahmen seines Polizeistudiums in Dortmund, weitere Praxiserfahrungen sammelte er unter anderem in seiner Heimatregion, dem Hochsauerlandkreis. Daniel Vogel stammt aus Brilon, wo er nach wie vor wohnt und sich, soweit es sein Beruf zulässt, in der Feuerwehr und dem zugehörigen Musikzug engagiert.

Nach seiner Studienzeit war er als Polizeikommissar zunächst im Polizeipräsidium Dortmund eingesetzt, sowohl auf Streife als auch in einer Einsatzhundertschaft. 2015 folgte der Wechsel zum Landeskriminalamt, hier war er für den Staatsschutz tätig. 2019 entschied er sich für den Wechsel in den höheren Polizeivollzugsdienst, was nochmals mit einer vierjährigen Ausbildung verbunden war. Während der so genannten Förderphase im Polizeipräsidium Dortmund lernte er viele weitere Bereiche kennen. In der anschließenden Zeit wiederum bei der Polizei im Hochsauerlandkreis gehörten Führungsaufgaben dazu. Nach einigen Monaten im Innenministerium im Referat für Organisierte Kriminalität, folgten zwei Studienjahre in Münster, die er zum 1. Oktober mit dem Mastergrad Master of Arts (M.A.) "Öffentliche Verwaltung - Polizeimanagement" abschließen konnte und anschließend zum Kriminalrat ernannt wurde.

Nun der Wechsel zur Kreispolizeibehörde Höxter: "Höxter war eine meiner Wunschbehörden", betont Daniel Vogel.

Die ersten Wochen in der neuen Behörde hat der neue Direktionsleiter als sehr positiv empfunden. "Ich fühle mich hier gut aufgenommen und beraten", so der Kriminalrat. "Ich habe eine sehr gut aufgestellte Direktion übernommen." Vor allem die gute Aufklärungsquote überzeugt ihn und spornt ihn weiter an. "Ein Zeichen, dass es hier gut läuft und ich auf engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen kann." An solch positive Aspekte will er in den nächsten Jahren anknüpfen.

Sein Vorgänger Kriminaloberrat Peter Hentschel ist in den Nachbarkreis Lippe gewechselt. Er leitet nun die Direktion Kriminalität in der Kreispolizeibehörde Lippe. /nig

