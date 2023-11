Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mehrere Einbrüche in Firmen in Warburg

Warburg (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell zu verschiedenen Einbrüchen in Firmen in Warburg und bittet um Hinweise. Zunächst drangen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 4. bis 5. November, unbekannte Täter in eine Firma in der Werkstraße in Warburg ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Gebäude und konnten einen geringen Bargeldbetrag erbeuten. Der angerichtete Schaden ist allerdings beträchtlich und wird auf einen mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Eine ähnliche Vorgehensweise registrierte die Kreispolizeibehörde Höxter bei weiteren Einbrüchen am Donnerstag, 9. November. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 8. - 9. November, wurden in der Anton-Böhlen-Straße und in der Kleebrede in insgesamt vier weitere Firmen eingebrochen. Auch hier wurden Bargeld und zusätzlich technische Geräte entwendet, es entstand hoher Sachschaden.

Das Kriminalkommissariat 3 der Kreispolizeibehörde Höxter fragt nun: Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben, die zur genannten Zeit in der Umgebung aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen./Rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell