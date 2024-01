Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wie man sich bettet, so schläft man.

Erfurt (ots)

Vermutlich in der Absicht, ihren Schlafkomfort zu steigern, begaben sich unbekannte Täter am zurückliegenden Donnerstag in ein Fachgeschäft für Möbel und Heimtextilien in Erfurt Daberstedt. In einem unbeobachteten Moment entwendeten sie insgesamt fünf Bettdecken und zehn Kopfkissen einer Premiummarke im Gesamtwert von über 4.000,- EUR. Der Diebstahl war dem Personal des Geschäftes am gestrigen Tag aufgefallen und wurde umgehend bei der Polizei zur Anzeige gebracht. (StSch)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell