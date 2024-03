POL-LM: Duo schlägt Scheibe von Firma ein +++ Automaten aufgebohrt und geflüchtet +++ Fahrzeuge beschädigt und "Geschäft" hinterlassen +++ Radfahrer schwer verletzt

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Duo schlägt Scheibe von Firma ein, Runkel-Dehrn, Burgfriedstraße, Dienstag, 26.03.2024, 02:40 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag haben zwei Unbekannte versucht, in die Lagerhalle einer Firma in Runkel-Dehrn einzubrechen. Gegen 02:40 Uhr meldete ein Sicherheitsunternehmen der Polizei, dass soeben der Alarm einer Firma in der Burgfriedstraße ausgelöst habe. Sofort eilten mehrere Streifen in die besagte Straße, wo lediglich ein eingeschlagenes Lagerfenster festgestellt werden konnte. Die Einbrecher waren bereits geflüchtet. Offenbar hatten sie das Gebäude unmittelbar zuvor betreten und dabei den Alarm ausgelöst. Zu einem vollendeten Diebstahl war es demnach nicht gekommen.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

2. Automaten aufgebohrt und geflüchtet, Löhnberg, Seltersweg, Lahnalm, Dienstag, 26.03.2024, 04:35 Uhr

(fh)Am frühen Dienstagmorgen machte sich ein Unbekannter an einem Snackautomaten in Löhnberg zu schaffen und flüchtete vor der alarmierten Polizei. Gegen 04:35 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei über eine verdächtige Person im Bereich der Lahnalm bei Löhnberg. Diese würde sich mit einem Werkzeug an einem dort aufgestellten Automaten zu schaffen machen. Sofort wurden Polizeistreifen zur Alm entsandt. Dort angekommen konnte in der Dunkelheit eine schlanke, dunkel gekleidete und etwa 1,80 m große Gestalt wahrgenommen werden, welche umgehend die Flucht in Richtung Selters ergriff. Bei einer Fahndung, in die mehrere Streifen eingebunden waren, konnte die Person nicht mehr festgestellt werden. Spuren am Tatort zeigten, dass der Täter oder die Täterin versucht hatte, den Automaten aufzubohren, aufgrund der eiligen Flucht war dies ihm oder ihr jedoch nicht gelungen.

Hinweise zur Tat werden von der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

3. Fahrzeuge beschädigt und "Geschäft" hinterlassen, Weilmünster, Weilstraße / Dietenhäuser Straße, Samstag, 23.03.2024, 03:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag hat ein Unbekannter in Weilmünster Firmenfahrzeuge beschädigt und seine Notdurft am Tatort verrichtet. Gegen 03:00 Uhr betrat der Täter das Firmengrundstück in der Weilstraße Ecke Dietenhäuser Straße und beschädigte zwei auf einem Hof abgestellte Fahrzeuge. Damit aber nicht genug, ließ sich der Mann dazu hinreißen, auf dem Abstellort der Fahrzeuge sein "Geschäft" zu hinterlassen. Anschließend türmte der Mann vom Tatort. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Polizeistation Weilburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

4. Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt, Walbrunn-Ellar, Landesstraße 3046, Montag, 25.03.2024, 15:15 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag ist ein Fahrradfahrer bei einem Überholmanöver zwischen Fussingen und Ellar von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Gegen 15:15 Uhr befuhren ein 26 Jahre alter E-Bike-Fahrer und ein 72 Jahre alter Autofahrer in einem VW Sharan die Landesstraße in dieser Reihenfolge in Richtung Ellar. Den Angaben des VW-Fahrers zufolge habe er den Zweiradfahrer überholen wollen. Während des Überholvorgangs sei der Radfahrer jedoch plötzlich in Richtung eines linksseitigen Feldwegs abgebogen, sodass der VW mit der Front gegen Fahrradfahrer stieß und ihn auf die Motorhaube bugsierte, wo er mit dem Kopf in die Windschutzscheibe einschlug. Laut dem Autofahrer soll der Zweiradfahrer den Abbiegevorgang nicht mit einem Handzeichen angekündigt haben. Der schwerverletzte Fahrradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen und die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Die Landesstraße war für die Dauer der erforderlichen Maßnahmen gesperrt. Der Schaden an Pkw und Fahrrad summierten sich auf knapp 4.000 Euro.

Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

