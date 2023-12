Polizei Mettmann

POL-ME: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen - die Polizei ermittelt - Hilden - 2312067

Mettmann (ots)

In Hilden wurde am Donnerstag, 14. Dezember 2023, ein 35-jähriger mutmaßlicher Drogendealer festgenommen: In seiner Wohnung fand die Polizei diverse Cannabis-Erzeugnisse.

So kam es zu der Festnahme:

Gegen 17 Uhr hielten sich Beamtinnen und Beamten der Polizei im Rahmen eines Einsatzes an der Hochdahler Straße auf, als sie einen intensiven Cannabisgeruch wahrnahmen. Der Ursprung des Geruchs konnte schließlich in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses lokalisiert werden. Erst nach mehrmaligem Klingeln und Klopfen der Polizei öffnete der Mieter die Tür. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf durchsuchten die Beamtinnen und Beamten die Wohnung des 35-Jährigen.

Dabei stellten sie verschiedene Cannabis-Erzeugnisse mit einem Gewicht von etwa 3,3 Kilogramm sowie Pflanzentöpfe mit Resten von Cannabis-Pflanzen fest, die auf die Erzeugung von Cannabisprodukten hinwiesen und allesamt beschlagnahmt wurden. Zudem fanden sie bei dem Mann bisher nicht identifizierte Substanzen sowie mehrere hundert Euro Bargeld, welches den illegalen Handel mit den gefundenen Produkten vermuten ließ.

Nach der Durchsuchung wurde der beschuldigte 35-Jährige, der zuvor bereits polizeilich in Erscheinung getreten war, vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen. Ob der Hildener noch heute wegen vorliegender Haftgründe einem Richter vorgeführt wird, ist derzeit Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Die Polizei stellt klar:

Machen Sie sich durch den Anbau von Cannabis nicht strafbar - denn das vom Bundeskabinett beschlossene Cannabis-Gesetz ist noch nicht in Kraft getreten. Bis dahin bleibt der Besitz, Handel und Anbau von Cannabis in Deutschland verboten. Auch nach Inkrafttreten des Gesetzes wird der private Anbau reglementiert.

