POL-LM: +++ Diebstahl von PKW +++ Hausfriedensbruch +++ Unfall unter Alkoholeinfluss +++ Unfall mit Personenschaden +++ Verkehrsunfallflucht +++

Diebstahl von PKW

Tatort: 65556 Limburg a. d. Lahn, Ober der Roten Erde Tatzeit: Samstag, 23.03.2024, 22:00 Uhr bis Sonntag, 24.03.2024, 09:00 Uhr Sachverhalt: Im Zeitraum zwischen Samstag, 23.03.2024, 22:00 Uhr bis Sonntag, 24.03.2024, 09:00 Uhr wurde in der Straße Ober der Roten Erde in Limburg-Staffel ein schwarzer BMW 520d durch unbekannte Täter entwendet. Das Fahrzeug war in einer Hofeinfahrt geparkt. Am nächsten Morgen wurde festgestellt, dass es entwendet ist. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 zu wenden.

Hausfriedensbruch

Tatort: 65549 Limburg a. d. Lahn, Josef-Ludwig-Straße 4a Tatzeit: Sonntag, 24.03.2024, 02:20 Uhr Sachverhalt: Am Sonntag, 24.03.24 um 02:20 Uhr meldete sich der Betreiber einer Gaststätte in der Josef-Ludwig-Straße in Limburg bei der Polizei, weil eine Person, trotz bestehenden Hausverbots, die Bar des Geschädigten aufsuchte und nicht mehr verlassen wollte. Durch die eingesetzte Streife erhielt der 26-jährige Beschuldigte einen Platzverweis. Diesem kam er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach und gab an, weiter in die Kneipe zu gehen zu wollen. Er wurde zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch wurde gefertigt.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Tatort: 65611 Brechen-Niederbrechen, Bahnhofstraße / Jahnstraße Tatzeit: Sonntag, 24.03.2024, 02:15 Uhr

Sachverhalt:

Am Sonntag, 24.03.2024 um 02:15 Uhr befuhr der 20- jährige Fahrer eines PKW BMW die Jahnstraße in Niederbrechen in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Aufgrund des vorhergehenden Genusses alkoholischer Getränke kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Anschließend überquerte er den Kreuzungsbereich Jahnstraße/Bahnhofstraße und kam auf der anderen Fahrbahnseite, an einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum, zum Stehen. An der Leitplanke und dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 3500 EUR. Eine Blutentnahme wurde zur Beweissicherung durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Unfall mit Personenschaden

Tatort: Gemarkung Bad Camberg, L3013 in Höhe der Tank- und Rastanlage Bad Camberg Tatzeit: Sonntag, 24.03.2024, 10:35 Uhr Sachverhalt: Die 67-jährige Fahrerin eines PKW Audi befuhr die L3013 in Richtung Hünfelden-Gnadenthal. Die 50- jährige Fahrerin eines PKW Ford kam ihr entgegen. In Höhe der Tank- und Rastanlage Bad Camberg geriet die Fahrerin des Audi aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Insgesamt zogen sich fünf Personen, darunter zwei Kinder, Verletzungen zu, die einer weiteren Kontrolle und Behandlung in den umliegenden Krankenhäusern bedurften. Für den Transport der Verletzten waren mehrere Rettungswagen eingesetzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 60.000 EUR.

Verkehrsschild beschädigt und anschließend geflüchtet Tatort: 35799 Merenberg Industriestraße 3 Tatzeit: Samstag, 23.03.2024, 18:00 Uhr bis Sonntag 24.03.2024, 00:49 Uhr In der Zeit zwischen Samstag, 23.03.2024, 18:00 Uhr bis Sonntag, 24.03.2024, 00:49 Uhr wurde ein im Bereich Industriestraße Ecke Benzstraße in Merenberg angebrachtes Vorfahrtsschild durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter 06471/93860 in Verbindung zu setzen.

