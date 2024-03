PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Schläger an Schule +++ Diebstahl von Baumaterial +++ Mit Motorroller vor Polizeikontrolle geflüchtet +++ Infostand der Polizei in Hadamar

Limburg (ots)

1. Schlägerei an Schule,

Limburg, Blumenröder Straße, Donnerstag, 21.03.2024, 11:05 Uhr

(oze)Am Donnerstag eskalierte an einer Berufsschule ein Streit unter Jugendlichen.

Auslöser des Streits waren am Donnerstagmorgen wohl die Tattoos und Piercings eines Beteiligten. Dieser soll von einem anderen Jungen in beleidigender Art und Weise auf diese angesprochen worden sein. Daraus entwickelte sich ein Streitgespräch. Als sich beide gegenseitig packten, kam ein dritter Jugendlicher, den keiner der beiden Streithähne kannte, hinzu und trat zuerst einem unbeteiligten Zeugen gegen den Arm. Dann schlug er einem der im Clinch Liegenden so ins Gesicht, dass dieser blutete, und spuckte nach ihm. Danach entfernte er sich wieder. Zu einer weiteren Konfrontation kam es nicht. Der unbekannte Jugendliche wurde als etwa 15 Jahre alt, 1,78 Meter groß, mitteleuropäischer Phänotyp beschrieben, er trug eine blaue Mütze, eine schwarze Weste, ein blaues T-Shirt, eine dunkelblaue Jeans sowie weiße Schuhe. Zudem hatte er eine blaue Bauchtasche. Die Mütze sowie die Bauchtasche sollen einen Aufdruck der Marke Gucci gehabt haben. Hinweise auf die Person nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06436) 9140-0 entgegen.

2. Zwei Mülltonnen in Linter gestohlen,

Limburg-Linter, Mainzer Straße, Donnerstag, 14.03.2024, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 21.03.2024, 22:00 Uhr

(oze)Unbekannte Diebe haben an zwei unterschiedlichen Tagen in Limburg-Linter zwei Mülltonnen gestohlen.

Dem Besitzer der haushaltsüblichen Mülltonnen wurde in der Mainzer Straße gleich zwei Mülltonnen gestohlen: einmal von Donnerstag, den 14.03.2024 auf Freitag, den 15.03.2024 eine braune 120-Liter Biotonne und dann noch die schwarze Tonne am Donnerstag, den 21.03.2024. Die Mülltonnen waren auf dem Grundstück der Hauseigentümer frei zugänglich. Der Mülltonnenbesitzer konnte am 21.03.2024 fünf unbekannte Jugendliche sehen, die seine Tonne auf einen E-Roller luden und dann davonfuhren. Ob die Jugendlichen auch die braune Tonne stahlen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche die Jugendlichen mit der Tonne gesehen haben oder Angaben zum Verbleib der Mülltonnen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06436) 9140-0 zu melden.

3. Diebstahl von Baumaterial,

Bad Camberg-Erbach, Feldweg, Mittwoche, 20.03.2024, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 20.03.2024, 13:00 Uhr

(oze)Unbekannte Diebe haben am Mittwoch in Bad Camberg-Erbach Baumaterial von einem Lagerplatz gestohlen.

Baumaterial wurde auf einem Lagerplatz auf dem Feldweg zwischen dem Solarpark Erbach und dem Hubersthof aufbewahrt. Dieser Lagerplatz wurde dann durch unbekannte Diebe aufgesucht welche sich an den Baumaterialien und Werkzeug bedienten. Gestohlen wurden ein Motortrennschleifer sowie vier Überbrückungsplatten für Straßengräben. Aufgrund des Gewichts und der Größe des Materials müssen die Täter mit einem Fahrzeug an den Tatort gekommen sein und das Baumaterial aufgeladen haben. Zeugen die sachdienlichen Hinweise auf die Diebe oder ein verdächtiges Fahrzeug geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06436) 9140-0.

4. Mit Motorroller vor Polizeikontrolle geflüchtet, Hadamar, Nonnengasse, Donnerstag, 21.03.2024, 09:15 Uhr

(wie) Am Donnerstagvormittag ist ein Unbekannter mit einem Motorroller waghalsig vor einer Polizeikontrolle geflohen, das Zweirad wurde sichergestellt. Eine Motorradstreife der Limburger Polizei wollte in der Nonnengasse einen entgegenkommenden Motorroller zur Kontrolle anhalten. Der Fahrer tat auch zunächst so, als wolle er der Aufforderung nachkommen. Im letzten Moment gab er allerdings Gas und fuhr davon. Der Beamte nahm die Verfolgung auf und fuhr dem Roller über die Hospitalstraße weiter durch die Nonnengasse hinterher. Dabei sahen sich der Rollerfahrer und dessen Sozius mehrfach nach dem Polizeimotorrad um. In Höhe der Hausnummer 25 bog der Roller in einen schmalen Gehweg ab und fuhr einige Stufen einer Treppe hinab und weiter in Richtung Hammelburg. Kurz darauf musste der Rollerfahrer die Fahrt an einer kleinen Mauer beenden, woraufhin er und sein Mitfahrer zu Fuß weiter flüchteten. Eine nähere Beschreibung der Helm tragenden Jugendlichen mit normaler Statur war nicht möglich. Den Motorroller stellte die Polizei sicher, das daran angebrachte Kennzeichen gehörte zu einem anderen Fahrzeug. Hinweise zu Fahrer und Roller erbitten die Ermittler unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

5. Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs, Limburg-Lindenholzhausen, Am Wingert, Donnerstag, 21.03.2024, 16:45 Uhr

(oze)Am Donnerstag wollte sich ein Verkehrsteilnehmer in Limburg-Lindenholzhausen durch Flucht einer Kontrolle entziehen, wonach sich herausstellte, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

Eine Streife der Limburger Polizei wollte am Donnerstagnachmittag einen Audi auf der Bundestraße 8 kontrollieren und gab diesem Anhaltesignale. Da der Fahrer nicht auf das "Stop Polizei" reagierte, schalteten die Beamten das Blaulicht ein. Der Fahrer ignorierte auch diese Signale und fuhr weiter nach Lindenholzhausen auf einen großen Parkplatz. Dort wendete der Fahrer und stand mit der Front zur Ein- und Ausfahrt. Der Streifenwagen stellte sich hinter das Fahrzeug. Als einer der Polizisten ausstieg und den Fahrer ansprechen wollte, fuhr der Fahrer plötzlich los und stieß mit seiner Front gegen einen Zivilstreifenwagen, der zur Unterstützung der Beamten zu dem Kontrollort gekommen war. Der Fahrer des Audi wurde daraufhin aus dem Auto gesprochen und von den Beamten vor Ort festgenommen. Als der Fahrer durchsucht wurde, gab er plötzlich an, noch nie einen Führerschein besessen und am vorigen Tag Drogen konsumiert zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs konnten die Beamten Betäubungsmittel auffinden. Der Mann musste daher die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Anschluss wurde er wieder entlassen.

6. Auffahrunfall mit leicht verletzter Person, Limburg-Staffel, Elzer Straße, Donnerstag, 21.03.2024, 13:43 Uhr

(oze)In Limburg-Staffel kam es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall zwischen drei PKW, bei dem eine Person verletzt wurde.

Die drei Fahrzeuge befuhren die Elzer Straße in Richtung Elz, als das erste Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste. Das zweite Fahrzeug erkannte dies und bremste daher ebenfalls ab, der dritte Fahrer jedoch erkannte das Abbremsen der Fahrzeuge vor ihm zu spät und fuhr dem Fahrzeug vor sich auf. Dadurch wurde dieses Fahrzeug auf das vordere Fahrzeug aufgeschoben. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Zudem klagte die Fahrerin aus dem mittleren Pkw über Schmerzen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 4.000 Euro. Die verletzte Fahrerin wollte selbständig ihren Hausarzt aufsuchen.

7. Infostand der Polizei in Hadamar,

Hadamar, Franziskanerplatz, Sonntag, 24.03.2024

Am Sonntag, den 24.03.2024 ist bei der Veranstaltung "Land Live" auch die Polizei ab 10 Uhr auf dem Franziskanerplatz in Hadamar anzutreffen. Polizeiliche Beratung in vielerlei Hinsicht, der direkte Kontakt und Ansprechpartner für alle Fragen der Prävention von Straftaten - dafür steht die Polizei am Sonntag in der Hadamarer Innenstadt zur Verfügung. Hierbei sind die Beamtinnen und Beamten für alle Fragen rund um Einbruchsschutz, Verhinderung von Betrugsfällen und der Beratung von Seniorinnen und Senioren bereit und werden umfangreiches Informationsmaterial dabei haben. Auch die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Westhessen wird anwesend sein, um die Polizei als attraktiven und vielseitigen Arbeitgeber zu präsentieren und Berufseinsteiger umfassend zu beraten. Zudem wird eine kostenlose Fahrradcodierung angeboten, Präventionsspezialisten beraten Radfahrerinnen und Radfahrer und codieren die Zweiräder.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell