LPI-GTH: Gerüst entwendet- Zeugensuche

Gotha (ots) - In der zurückliegenden Nacht, gegen 01.35 Uhr zerstörten ein oder mehrere Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Jenzschstraße. Dadurch wurden außerdem eine Hausfassade sowie zwei geparkte Pkw beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0001709/2024) entgegen. (jd) Rückfragen ...

