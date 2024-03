PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstahl der Abi-Kasse +++ Baustellendiebstähle +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Unfallflucht auf der Autobahn - Zeugen gesucht +++

Limburg (ots)

1. Diebstahl der Abi-Kasse

Limburg, Zeppelinstraße, Mittwoch, 20.03.2024, 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr

(oze)Ein oder mehrere unbekannte Diebe stahlen am Mittwochnachmittag in einem unbeobachteten Moment die Abikasse in einer Schule in Limburg.

Das Geld aus dem Verkauf für den Abiball wurde von den Abiturienten in einer Umhängetasche aufbewahrt, die von einer Schülerin für ein Fotoshooting kurz in einem Klassenzimmer der Schule in der Zeppelintraße abgelegt wurde. In der Geldkassette, die sich in der Umhängetasche befand, waren zu dem Zeitpunkt die gesamten Einnahmen des Abitur-Jahrgangs, insgesamt über 10.000 Euro. Als die Schüler anschließend wieder in den Klassenraum kamen, war das Geld verschwunden. Die Schule wurde vom Schulleiter schnell auf nur noch einen Ausgang reduziert, um eine Flucht der Täter zu verhindern. Schülerinnen und Schüler, welche die Schule verlassen wollten, wurden von zwischenzeitlich eingetroffenen Polizisten auf freiwilliger Basis durchsucht. Zudem wurde ein sogenannter "Banknotenspürhund" angefordert. Die Kasse konnte trotzdem nicht mehr aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 melden.

2. Diebstahl von Baumaschinen und Baustellenmaterial, Brechen-Niederbrechen, Beselich-Obertiefenbach, Dienstag, 19.03.2024, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 20.03.2024 00:10 Uhr bis 07:30 Uhr

(oze)Von zwei Baustellen im Landkreis sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schwere Baumaschinen und Material entwendet worden.

Ein Bauunternehmer parkte am Dienstagabend sein Baustellenfahrzeug am Bahnhof in Niederbrechen. In der Nacht zerschnitten dann Diebe die Spanngute auf der Ladefläche und nahmen diverses Baustellenmaterial vom Fahrzeug. Dabei erbeuteten sie neben einem Trennschleifer auch verschiedenes Kleinwerkzeug. Das Diebesgut hatte einen Wert von über 9.000 Euro. In der Obertiefenbacher Friedhofstraße erbeuteten die Diebe eine schwere Rüttelplatte im Wert von circa 5.000 EUR. Diese war eigentlich unter einer Baggerschaufel gesichert, konnte aber auf unbekannten Art und Weise trotzdem entwendet werden. In beiden Fällen müssen die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

3. Einbruch in Einfamilienhaus,

Limburg-Eschhofen, Limburger Straße, Mittwoch, 20.03.2024, 08:30 Uhr bis 18:30 Uhr

(oze) Einbrecher machten am Mittwoch in einem Wohnhaus in Eschhofen Beute, nachdem sie ein Fenster eingeschlagen hatten.

Die unbekannten Diebe betraten unbefugt ein Grundstück in der Limburger Straße. Dort schlugen sie ein Fenster ein und betraten den Wohnraum. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schränke und stahlen den dort gefundenen Schmuck. Anschließend entkamen die Täter unerkannt mit ihrer Beute. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

4. Unfallflucht auf der Autobahn - Zeugen gesucht, Bad Camberg, Bundesautobahn 3 Mittwoch, 20.03.2024, 21:00 Uhr bis 21:13 Uhr

(oze)Ein Unbekannter hat am Mittwochabend auf der A3 bei Bad Camberg einen schwerwiegenden Unfall verursacht und fuhr anschließend einfach davon.

Ein Verkehrssperranhänger war zur Sicherung einer Baustelle auf dem rechten Fahrstreifen der A3 in Fahrtrichtung Köln bei Bad Camberg aufgestellt worden. Obwohl diese Sperrung durch Vorwarner ausgeschildert war, fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den Anhänger. Dieser bohrte sich daraufhin mit der Deichsel in das Zugfahrzeug, welches ebenfalls beschädigt und quer zur Fahrbahn geschoben wurde. Der Aufprall war so massiv, dass sogar über den Mittelstreifen Fahrzeugteile bis auf die Gegenfahrbahn verteilt wurden. Der verursachte Schaden wird auf über 14.500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher setzte trotz dessen seine Fahrt einfach fort. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zu dem beschädigten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-4140 zu melden.

