PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher machen Beute +++ Fahrzeuge in Limburg mutwillig beschädigt +++ Kontrollen "Sicheres Limburg" +++ Bei Unfall am Kreisverkehr verletzt +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbrecher machen Beute,

Weilburg/Hadamar, Dienstag, 19.03.2024, 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(wie) Am Dienstag sind Unbekannte tagsüber in zwei Wohnhäuser im Landkreis eingestiegen und haben Wertgegenstände daraus gestohlen. In der Hadamar-Steinbacher Kirchstraße öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Daraufhin wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und die Einbrecher nahmen Bargeld und Schmuck an sich. Anschließend flohen die Diebe mit der Beute im Wert von circa 2.600 EUR in unbekannte Richtung. Ein weiteres Einfamilienhaus war Ziel der Einbrecher in der Weilburger Riehlstraße. Dort beschädigten sie die Glasscheibe eines Panoramafensters, um in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren durchsuchte die Eindringlinge mehrere Schränke und Kommoden, aus welchen sie diverse Uhren entwendeten. Auch hier entkamen die Einbrecher unerkannt. Der Sachschaden an den beiden Häusern summiert sich auf circa 1.000 EUR. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Fahrzeuge in Limburg mutwillig beschädigt, Limburg, Freitag, 15.03.2024 bis Dienstag, 19.03.2024

(wie) In der Zeit von Freitag bis Dienstag sind in Limburg drei Pkw mutwillig beschädigt worden. Unbekannte zerkratzen jeweils den Lack von in Carports abgestellten Fahrzeugen, einen grauen Mercedes in der Felizitas-Massenkeil-Straße und einen schwarzen VW in der Krüsmannstraße. Im Inselweg gingen die Täter einen abgestellten Anhänger an und demontierten dessen Stützrad. Außerdem wurde die Abdeckplane eingeschnitten. An den drei Fahrzeugen entstand so ein Schaden in Höhe von circa 1.800 EUR. Hinweise erbitten die Ermittler unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Kaminbrand,

Dornburg-Thalheim, Unter Eichen, Dienstag, 19.03.2024, 19:10 Uhr

(wie) In Thalheim ist am Dienstagabend ein Kamin in Brand geraten. Ein 47-Jähriger hatte am Abend Holz im Kaminofen des Hauses in der Straße "Unter Eichen" entzündet. Anschließend verließ er kurz das Haus. Bei seiner Rückkehr waren schon von außen Flammen und starker Rauch zu sehen, weshalb die Feuerwehr gerufen wurde. Der 47-Jährige löschte das Feuer im Ofen, die Feuerwehr anschließend den Brand in dem Mauerziegelkamin. Starke Rußglanzablagerungen waren offenbar ursächlich für das Feuer, Hinweise auf eine Straftat ergaben sich für die Polizei nicht. Sachschaden in Höhe von circa 800 EUR entstand lediglich am Kamin und einigen Dachziegeln.

4. Kontrollen "Sicheres Limburg",

Limburg, Innenstadtbereich, Dienstag, 19.03.2024, 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(wie) Am Dienstag hat die Polizei wieder mit zusätzlichen Einsatzkräften in Limburg kontrolliert. Im Rahmen der Aktion "Sicheres Limburg" wurden mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei die Innerstadt mit mehreren Teams bestreift und Kontrollen durchgeführt. Hierbei kam es auch zur Überprüfung größerer Personengruppen, insbesondere rund um den Bahnhof. Bei zwei Kontrollierten fanden die Beamten illegale Betäubungsmittel, stellten diese sicher und leiteten Strafverfahren ein. Weiter fielen am Nachmittag ein Motorroller und ein E-Scooter ohne die erforderliche Versicherung im Straßenverkehr auf, was zur Untersagung der Weiterfahrt und weiteren Strafanzeigen führte. Bei einer Jugendschutzkontrolle stellten die Einsatzkräfte eine E-Zigarette sicher. Im Stadtgebiet fielen den Beamten mehrere E-Scooter ohne Versicherung auf, diese wurden allerdings nicht fahrend angetroffen. Entsprechende Mängelanzeigen wurden gefertigt.

5. Bei Unfall am Kreisverkehr verletzt,

Limburg, Kreisstraße 474, Dienstag, 19.03.2024, 13:50 Uhr

(wie) Eine Radfahrerin wurde am Dienstag bei einem Unfall mit einem Pkw an einem Kreisverkehr bei Limburg leicht verletzt. Die 62-jährige Radfahrerin befuhr mit ihrem Pedelec einen Radweg entlang der K 474 von Linter in Richtung Limburg. Kurz vor einem Kreisverkehr wollte sie die Fahrbahn überqueren und folgte dabei einem anderen Rad, das von einer 21-Jährigen in einem Renault über die Straße gelassen wurde, obwohl das Zweirad eigentlich wartepflichtig gewesen wäre. Die Renault-Fahrerin fuhr an und es kam zur Kollision mit dem Rad der 62-Jährigen, die dem Pkw Vorfahrt hätte gewähren müssen. Die Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.700 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell