POL-LM: POL-LM: +++Einbruch im Firmenhalle+++Drogenfahrt und illegaler Besitz von Drogen+++

POL-LM: +++Einbruch im Firmenhalle+++Drogenfahrt und illegaler Besitz von Drogen+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Landkreis Limburg-Weilburg

1. Einbruch in Firmenhalle

Tatort: 65604 Elz, Vor den Eichen 6 - Firma Leckerland

Tatzeit: Sonntag, 17.03.24, 01:19 Uhr

Unbekannte Täter brachen in Firmenhalle ein und entwendeten eine größere Menge an Zigaretten. Die Täter trennten zunächst den Maschendrahtzaun des Firmengeländes auf und öffneten ein Rolltor. So konnten zwei dunkle Pkws das Firmengelände befahren. Die Täter schlugen ein Fenster der Firma ein und gelangten so in die Firmenhalle. Dort entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen eine größere Menge an Zigaretten. Diese wurden in den Fahrzeugen verstaut. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. An dem Einbruch waren mindestens vier Täter beteiligt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter 06431 9140 0 in Verbindung zu setzten.

2. Drogenfahrt und Besitz von Drogen

Tatort: 35781 Weilburg, Limburger Straße

Tatzeit: Samstag, 16.03.2024, 14:00 Uhr

Am Samstagnachmittag kontrollierte eine Streife der Weilburger Polizei den Fahrer eines E-Scooter und stellte dabei fest, dass dieser unter Drogeneinfluss stand und zudem noch im Besitz von Betäubungsmittel war. Der Streife fiel in der Limburger Straße ein E-Scooter auf, der verbotswidrig auf dem Gehweg fuhr. Daraufhin wurde eine Kontrolle des Fahrzeugführers durchgeführt. Während der Kontrolle ergaben sich bei dem Fahrer Anzeichen, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss steht. Zudem konnten bei dem Fahrer noch Betäubungsmittel aufgefunden werden. Nachdem der 24-jährige festgenommen wurde, erfolgte eine Blutentnahme auf der Polizeistation in Weilburg und die Untersagung der Weiterfahrt. Anschließend wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

