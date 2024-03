PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstahl von hochwertigem Pedelec und E-Scooter +++ Gewaltsamer Diebstahl von Kennzeichen +++ Diebstahl von Waschmaschine +++ Radfahrer flüchtet nach Unfall

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Diebstahl von hochwertigem Pedelec und E-Scooter

Limburg - Dietkirchen, Westerwaldstraße

Donnerstag 14.03.2023 12:00 Uhr bis Freitag 15.03.2024 13:00 Uhr In der Zeit zwischen Donnerstag dem 14.03.2023 12:00 Uhr und Freitag 15.03.2024 13:00 Uhr kam es in der Westerwaldstraße in Dietkirchen zum Diebstahl eines Pedelec sowie eines E-Scooter im Gesamtwert von 3500 EUR.

Der oder die Täter drangen bei der Tat in die unverschlossenen Kellerräume eines Mehrfamilienhauses ein und entwendeten auf bislang unbekannte Weise das Diebesgut.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Gewaltsamer Diebstahl von Kennzeichen

Bad Camberg, Frankfurter Straße

In der Zeit von Donnerstag 14.03.2024 16:30 Uhr bis Freitag 15.03.2024 1:30 Uhr kam es in der Frankfurter Straße in Bad Camberg zum Diebstahl eines Kfz Kennzeichens. Bei der Tat wurde das vordere Kennzeichenschild gewaltsam von einem schwarzen Opel Tigra abgerissen und entwendet.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen

3. Diebstahl von Waschmaschine

Elz, Alter Straßenberg 15.03.2024 15:00 Uhr

Unbekannte Täter gaben sich am Freitagnachmittag als Schrottsammler aus und fragten den Geschädigten, ob man eine defekte Mikrowelle aus der Hofeinfahrt mitnehmen dürfe.

Entgegen weiterer Absprachen gingen die Täter zusätzlich in einen offenstehenden Schuppen auf dem Grundstück des Mehrfamilienhauses und entwendeten dort eine Waschmaschine.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Radfahrer flüchtet nach Unfall

Elz, Hauptstr./Mühlstr., 15.03.2024 15:05 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es gegen 15:00 Uhr auf der Hauptstraße in Elz im Bereich der Großbaustelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der Radfahrer fuhr dem Pkw in die Seite und verursachte Sachschaden. Überraschenderweise flüchtete der Radfahrer im Anschluss an den Unfall.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell