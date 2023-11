POL-PDKL: Einbruch in Einfamilienhaus

Würzweiler (Donnersbergkreis) (ots) - Im Zeitraum von Dienstagmorgen bis Mittwochnachmittag wurde versucht in ein Einfamilienhaus in der Straße "In den Rohrwiesen" einzubrechen. Die Täter wollten sich durch Hochschieben eines Rollladens und Aufhebeln des Fensters Zugang zum Keller des Wohnhauses verschaffen. Aus bislang ungeklärter Ursache ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab, so dass nichts entwendet wurde. Der ...

