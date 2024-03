PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Kabeldiebe in Limburg aktiv +++ Gestohlenes Auto entdeckt +++ Motorradfahrer schwer verletzt +++

1. Kabeldiebe in Limburg aktiv,

Limburg, Stadtgebiet, Mittwoch 13.03.2024 bis Donnerstag, 14.03.2024

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Kabeldiebe in Limburg an mehreren Örtlichkeiten Beute gemacht. Die Unbekannten nutzten die Dunkelheit und verschafften sich Zugang zu einer Baustelle in der Taunusstraße. In dem Rohbau trennten die Diebe Starkstromkabel ab und entwendeten diese. Außerdem ließen sie eine Kaffeemaschine und diverses Werkzeug mitgehen. Im Gartenweg in Dietkirchen wurden ebenfalls Stromkabel von einer Baustelle entwendet, diese trennten die Unbekannten von einem Stromzählerkasten. Weitere Starkstromkabel erbeuteten die Diebe an der Bahnhofstraße. Dort wurden die Unbekannten im Gleisbereich des Güterbahnhofs fündig und entwendeten mehrere Kupferkabel. Der Wert der Beute wird auf insgesamt knapp 1.000 EUR geschätzt. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06431/ 9140-0.

2. Gestohlenes Auto entdeckt,

Limburg, Jahnstraße, Donnerstag, 14.03.2024, 08:00 Uhr

(wie) Am Donnerstagmorgen ist in Limburg ein gestohlenes Auto wiederentdeckt worden. Ein Mitarbeiter eines Autohauses bemerkte gegen 08:00 Uhr am Vereinsheim eines Sportvereins in der Jahnstraße einen gelben Kia, der am 03.03.2024 gestohlen worden war. Die verständigte Polizeistreife stellten den Pkw sicher und ließ diesen zur Spurensicherung abschleppen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 zu melden. Wer hat den auffälligen gelben Kia Stonic zwischen dem 03.03.2024 und dem Donnerstagvormittag gesehen? Wer kann Angaben zum Abstellen des Kia machen oder hat sogar den Fahrer gesehen?

3. Motorradfahrer schwer verletzt,

Weilburg-Ahausen, Selterser Straße, Donnerstag, 14.03.2024, 16:00 Uhr

(wie) Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Ahausen schwer verletzt worden. Der 67-Jährige war mit seiner Honda in der Selterser Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 40 verlor er aus medizinischen Gründen die Kontrolle über sein Zweirad und stieß gegen einen geparkten VW. Bei der Kollision wurde der 67-Jährige schwer verletzt, weshalb ihn der Rettungsdienst nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus brachte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 6.000 EUR.

