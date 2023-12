Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: Unbekannter entblößt sich vor Kind

Ludwigsburg (ots)

Ein acht Jahre altes Mädchen traf am Mittwoch (06.12.2023) gegen 14:00 Uhr im Tannenweg in Döffingen auf einen noch unbekannten Mann. Etwa auf Höhe der Einmündung zum Forchenweg sprach der Mann das Mädchen an und fragte sie nach einer Toilette. Hierbei hielt er sein entblößtes Glied in der Hand. Das Mädchen ging ohne zu reagieren weiter. Es soll sich um einen älteren Mann mit grau-weißen Haaren gehandelt haben. Die Achtjährige beschrieb ihn als etwa 175 bis 180 cm groß. Er trug eine kurze Steppjacke und eine helle Jeans. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werde gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell