Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Ladung verloren - Mögliche Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache öffnete sich am Mittwoch (06.12.2023) gegen 16:20 Uhr auf der Kleinaspacher Straße in Großbottwar an einem fahrenden Lkw-Kipper eines 33-Jährigen die Klappe seiner Ladefläche. Aufgrund dessen verlor der Fahrer über die gesamte Breite der Kleinanspacher Straße einen Großteil seiner Schotter-Ladung. Da der Fahrer dies zunächst wohl nicht bemerkte hatte, fuhr er mit seinem Fahrzeug weiter. Als er im Bereich der Bahnhofstraße und der Kleinbottwarer Straße erneut Teile seiner Ladung verlor, wurde er durch einen Verkehrsteilnehmer auf diesen Umstand aufmerksam gemacht. Während er die verlorene Ladung in der Bahnhofstraße selbst einsammeln konnte, musste der Schotter in der Kleinaspacher Straße durch den örtlichen Bauhof mit einem Radlader eingesammelt und im Anschluss die Fahrbahn gereinigt werden. Ob durch den Ladungsverlust Verkehrsteilnehmende gefährdet oder geschädigt wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, bittet mögliche Geschädigte, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell