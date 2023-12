Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar/Beihingen: Hochwertiger Pkw gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstag (05.12.2023), 16:30 Uhr und Mittwoch (06.12.2023), 08:30 Uhr einen in der Hohenecker Straße in Freiberg am Neckar - Beihingen geparkten Dodge Ram. Das schwarze Fahrzeug hat einen Wert von rund 70.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell