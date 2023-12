Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: 22-Jähriger prallt gegen Baum

Ludwigsburg (ots)

Glück im Unglück hatte ein 22 Jahre alter Fiat-Fahrer, der am Mittwoch (06.12.2023) kurz nach 21.00 Uhr auf der Bundesstraße 27 kurz vor Besigheim in einen Unfall verwickelt war. Der junge Mann kam vermutlich aufgrund nicht an die Witterungsbedingungen angepasster Geschwindigkeit kurz vor der Eisenbahnbrücke, von Bietigheim-Bissingen kommend, nach links von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen prallte der Fiat gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der PKW weiter und knallte gegen einen zweiten Baum, der hierdurch entzwei brach. Am PKW entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 22-Jährige wurde nicht verletzt.

