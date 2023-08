Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizei Edenkoben

Edenkoben (ots)

Am Freitag, 25.08.2023 führte die Polizei Edenkoben Laserkontrollen im Dienstgebiet durch. In Edesheim in der Staatsstraße wurden zwischen 10:00 und 11:30 Uhr 19 Verkehrsteilnehmer gemessen, die schneller als die vorgeschriebenen 30 km/h fuhren. Weiter wurden auf der L516 in Höhe Roschbach in einer Stunde 6 Verkehrsteilnehmer gemessen, die sich nicht an die vorgeschriebenen 70 km/h hielten. Zwei Fahrer wurden zudem kontrolliert, da sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten.

