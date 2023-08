Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 14-Jähriger auf Abwegen

Germersheim (ots)

Am Samstagabend gegen 19:10 Uhr konnte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Germersheim einen Auffahrunfall im Bereich eines Kreisverkehrs in der Münchener Straße in Germersheim beobachten. Als die Beamten zur Unfallaufnahme zu den unfallbeteiligten PKW gingen, flüchtete der männliche Unfallverursacher mit seinem PKW und gefährdete hierbei den zwischenzeitlich aus seinem Fahrzeug ausgestiegenen 44-jährigen weiteren Unfallbeteiligten. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Infolge des Verkehrsunfalls wurden der 44-jährige sowie dessen Mitfahrer leicht verletzt. Diese wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Weiterhin entstand am PKW des 44-Jährigen Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR.

Aufgrund des Kennzeichens konnte die Halterin des unfallverursachenden PKW ermittelt und das beschädigte Fahrzeug an deren Wohnanschrift festgestellt werden. Allerdings konnte weder die Fahrzeughalterin noch ein Fahrzeugführer angetroffen werden. Der am PKW entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500EUR. Weitere Ermittlungen ergaben schließlich, dass der PKW zum Unfallzeitpunkt vom 14-jährigen Sohn der Fahrzeughalterin geführt wurde.

Der 14-Jährige muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Gegen die Fahrzeughalterin wurde zudem ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

