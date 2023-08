Polizei Essen

POL-E: Essen: 18-jähriger Tatverdächtiger nach Raubüberfall auf Wettbüro festgenommen - 1. Folgemeldung - Zwei weitere Tatverdächtige festgenommen

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg / 45141 E.-Nordviertel: Am 31. Mai dieses Jahres wurde ein Wettbüro am Limbecker Platz überfallen. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger (deutsch-ghanaisch) konnte kurze Zeit später am I. Hagen festgenommen werden. Das Amtsgericht Essen ordnete Untersuchungshaft an.

Hier gelangen Sie zur Ursprungsmeldung vom 1. Juni: https://essen.polizei.nrw/presse/18-jaehriger-tatverdaechtiger-nach-raubueberfall-auf-wettbuero-festgenommen

Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnten drei weitere Tatverdächtige ermittelt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ das Amtsgericht Essen zwei Haftbefehle und zwei Durchsuchungsbeschlüsse gegen einen 22-Jährigen (deutsch) und einen 19-Jährigen (deutsch-libanesisch) sowie einen weiteren Durchsuchungsbeschluss gegen einen 24-Jährigen (deutsch-libanesisch). Die Tatverdächtigen sind bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Am Dienstag (22. August) wurden die Beschlüsse umgesetzt und ein Objekt in Katernberg und zwei weitere im Nordviertel durchsucht. Da Hinweise auf eine mögliche Bewaffnung vorlagen, wurden SE-Kräfte hinzugezogen.

Der 19-Jährige wurde angetroffen, festgenommen und dem Jugendgericht Essen zugeführt.

Der 24-Jährige wurde angetroffen, festgenommen und nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen. In seiner Wohnung wurde zudem ein 25-jähriger Mann (deutsch-madagassisch) angetroffen, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Er wurde festgenommen und der JVA Essen zugeführt.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell