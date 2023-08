Polizei Essen

POL-E: Essen: Radfahrer kollidiert mit 9-Jährigem auf Tretroller und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid:

Am Sonntagnachmittag (20. August) kollidierte ein Radfahrer auf der Radtrasse unterhalb der Alfredbrücke mit einem 9-jährigen Jungen auf einem Tretroller. Dadurch fielen beide zu Boden und verletzten sich. Als die Mutter des Jungen die Polizei rief, flüchtete der Radfahrer. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Am Sonntag gegen 16:45 Uhr fuhr ein 9-Jähriger in Begleitung seiner Mutter mit einem Tretroller auf der Fahrradtrasse vom Grugapark in Fahrtrichtung Rüttenscheid. Unterhalb der Alfredbrücke (am dortigen Messeparkplatz) lenkte der Junge nach links, um zu wenden, als sich von hinten ein Radfahrer näherte. Der Unbekannte soll laut Zeugenaussagen mit hoher Geschwindigkeit auf den 9-Jährigen zugefahren sein. Obwohl der Radfahrer noch versuchte zu bremsen, kollidierten die beiden und fielen dadurch zu Boden. Der 9-Jährige wurde leicht verletzt.

Die 46-jährige Mutter des Jungen kam hinzu, um zu helfen. Der Radfahrer stand auf und versuchte sein Fahrrad zu richten. Dabei bemerkte sie, dass der Radfahrer eine Verletzung auf der Wange hatte und dass das Rad des Unbekannten stark beschädigt war. Als die 46-jährige Essenerin die Polizei rufen wollte, betonte der Unbekannte, dass alles in Ordnung sei und man die Polizei nicht brauche. Als die Essenerin dennoch den Notruf wählte, entfernte sich der Radfahrer in Richtung Alfredstraße. Nun sucht die Polizei nach dem flüchtigen Unfallbeteiligten. Zeugen beschrieben ihn wie folgt:

- Männlich

- Ca. 50 Jahre alt

- Schwarze Haare und südländisches Erscheinungsbild

- Bekleidet mit einem Helm, einer Fahrradbrille, einem bunten Fahrradtrikot und einer Radlerhose

- Bei dem Rad soll es sich um ein schwarzes Rennrad handeln

Wenn Sie Angaben zum Unfallbeteiligten machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell