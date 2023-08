POL-PDLD: Kandel/ BAB65 - Nachtrag zum Verkehrsunfall Kandel-Süd

Kandel- BAB65 (ots) - Am 08.08.2023 kam es gegen 14:45 Uhr zu eine Unfall auf der BAB 65 zwischen den Anschlussstellen Kandel-Süd und Kandel-Mitte in Richtung Ludwigshafen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich ein PKW Fahrer im Überholvorgang auf der linken Fahrspur. Auf der rechten Fahrspur verzögerte sich der Verkehrsfluss, was durch den LKW Fahrer, auf der rechten Spur, zu spät bemerkt wurde. Der Fahrer ...

