Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Spiegelklatscher

Nicht einigen konnten sich die Unfallbeteiligten am Montag auf der B466.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 15.15 Uhr auf Höhe der Einmündung Geislinger Straße. Ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 67-jähriger Tesla-Fahrer kamen sich entgegen. Die Autos kamen sich so nahe, dass sie an den Außenspiegeln kollidierten. Bei der Unfallaufnahme gaben beide Autofahrer an, dass sie sich ordnungsgemäß verhalten hatten. Aufgrund der ausreichenden Straßenbreite hätten sich die Autos nicht berühren dürfen. Zumindest muss mindestens einer der Unfallbeteiligten gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen haben. Die Geislinger Polizei (Tel. 07331/93270) sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sagen können, wer den Unfall verursacht hat.

+++++++ 0237996 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell