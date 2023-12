Polizei Paderborn

POL-PB: Bulli-Fahrer übersieht Radler beim Türöffnen

Paderborn (ots)

(mb) Auf der Petersstraße ist ein Radfahrer am Dienstag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Gegen 14.05 Uhr hielt ein 67-jähriger VW-Bulli-Fahrer auf der Petersstraße am rechten Straßenrand in Fahrtrichtung Auf der Töterlöh an. Beim Öffnen der Fahrertür achtete er nicht auf einen ebenfalls in Richtung Auf der Töterlöh fahrenden Radler. Der 64-jährige Fahrradfahrer kollidierte mit der Tür und stürzte. Er schlug mit seinem ungeschützten Kopf auf und war kurz bewusstlos. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell