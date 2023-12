POL-PB: Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos von mutmaßlichem Räuber

Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots) - (mb) Nach dem tödlichen Brand in einem Wohnhaus an der Straße Im Winkel haben Brandermittler und ein Sachverständiger am Montagmorgen das beschlagnahmte Haus untersucht. Die Experten gehen mit großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der Brand durch eine brennende Kerze oder eine glimmende Zigarette entstanden ist. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die beiden im Haus ...

